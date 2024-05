ÔNIBUS

Bruno Reis confirma que não terá reajuste na tarifa do transporte público em 2024

“Primeiro, não terá nenhum reajuste esse ano, não existe essa possibilidade. Segundo, infelizmente, o governo federal que não ajuda, que não paga o subsídio, que não concede benefícios e incentivos fiscais aos insumos do transporte público, agora vem com a reoneração da folha, que é o principal componente do transporte público, porque a mão de obra dos motoristas cobradores terão incidência do tributo. Isso impacta 25 centavos na tarifa”", afirmou. O atual valor da tarifa é R$ 5,20, após um reajuste de 6% em novembro do ano passado.