Bruno Reis diz que não haverá reajuste da passagem de ônibus em 2024

O prefeito de Salvador Bruno Reis comentou sobre o aumento da passagem de ônibus, em vigor desde novembro deste ano, e reafirmou que não haverá reajuste em 2024 durante entrevista, nesta quinta-feira (21), ao Bahia Meio Dia, da TV Bahia. A passagem sofreu reajuste de 6%, passando a custar R$ 5,20.



"A tarifa, o valor que está ali na porta do ônibus, ela custeava as despesas da operação do sistema, os salários dos trabalhadores, o pneu, o combustível, a manutenção e renovação da frota. Hoje, não cobre mais esses custos. A tarifa que está aí, pública, de R$ 5,20 (...) a tarifa hoje é R$ 5,55. A prefeitura está pagando 35 centavos por passageiro. E pro ano que vem, com o reajuste, vai pra R$ 5,90, e a prefeitura está assumindo essa diferença. Foi um compromisso que eu assumi. Nós tivemos que dar reajuste esse ano e não terá reajuste ano que vem. Pela primeira vez na história, em Salvador, teremos um ano que não terá reajuste na tarifa do ônibus".