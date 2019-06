Ivete posta foto de biquíni e brinca com marido: 'Passando muito bem'

A cantora Ivete Sangalo publicou uma foto na praia nesta quarta-feira (26) e aproveitou para brincar com o marido, o nutricionista Daniel Cady.

De biquini deitada na areia da praia, Ivete se elogiou.

"Quem é essa sereia? Que linda!!! Aí meu Deus, quase não notei, sou eu!!! #ferias @danielcady que sorte, hein? Tá passando muito bem!", escreveu na legenda.

A foto atraiu mais de 700 mil curtidas em uma hora e milhares de comentários, muitos de famoso. "Que maravilhosa", elogiou Sabrina Sato. "Mainha linda demais", escreveu a atriz Juliana Paes. "Eta, que pexão", comentou Fabiana Karla. Scheila Carvalho celebrou as férias de Ivete. "Merece muitoooo amiga. Curta cada segundo".

Ivete e Marcelo são casados há oito anos e são pais de Marcelo, de 9 anos, e das gêmeas Marina e Helena, de 1 ano e 4 meses. A cantora homenageou o maridão em duas ocasiões esse mês. No dia 4, aniversário de Daniel, postou uma foto dele mergulhando e se desmanchou. "Um presente do mar. Foi no mar que eu lhe conheci. Essa foto diz muito sobre vc. Como vc gosta de viver, envolto num ambiente de paz , equilíbrio e muito prazer . Te amo Dérei! Vc é o tesouro que eu buscava na minha vida. Além de lhe amar muito , admiro o homem especial e talentoso que vc é , o paizinho amoroso exemplo lindo pros nossos filhos".

No dia dos namorados, foto do casal. "Coisa boa lhe amar! ❤️ infinito. E tem mais, nosso beijos são incríveis , nosso ritmo , e os gueri gueri nem se fala!".