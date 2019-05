Ivete Sangalo se apresenta no Domingão e recebe pedidos dos amigos

A cantora baiana Ivete Sangalo está comemorando os 25 anos de carreira no programa do Faustão neste domingo (5). Ela foi ao palco do programa para cantar - claro - e ouvir o que muitos deles têm a dizer sobre ela.

"Nesse tempo todo eu não imaginei que eu pudesse ter uma carreira dessa grandeza, dessa força. Eu de fato reconheço isso e sou muito grata", disse ela.

Ivete Sangalo fala da relação de seu filho, Marcelo, com as gêmeas: 'Ele é um superirmão'

(Foto: TV Globo)

No papo no palco, antes de os depoimentos dos amigos começarem a ser exibidos, a cantora falou também dos filhos - Marcelo e as gêmeas Marina e Helena:

"Elas são maravilhosas. Ai como são lindas! Eu estou completamente apaixonada pela minha família, pelos meus filhos. Ele é um superirmão. Marcelo é um cara massa! Ele, além de querer muito as irmãs, ele compreendeu que aquela presença seria algo maravilhoso na vida dele"

Abrindo as Histórias sobre Ivete Sangalo, como destacou Faustão, Fernanda Gentil lembrou que foi a cantora quem revelou que ela tinha casado com Priscila Montandon.

Fernanda Gentil fala sobre sua relação com Ivete Sangalo

(Foto: TV Globo)

"Se você cantar para mim, eu vou te perdoar, porque - afinal de contas - você dedurou o nosso casamento que era uma coisa íntima, restrita à família. Eu confiei em você! Estou brincando, está tudo certo, já te perdoei!", disse ela, que pediu para Ivete cantar Tempo de Alegria.

A cantora dominou o palco com sua voz e durante sua apresentação, a cantora recebeu homenagens de mais familiares e amigos como Marília Mendonça, Djavan, Nelson Motta, Emanuelle Araújo, Laura Pausini e Alejandro Sánz.

Marília Mendonça contou que cantou música de Ivete para conquistar seu primeiro namorado. Já Djavan desejou muito sucesso para a amiga, e Alejandro Sanz relembrou que conheceu a baiana em um Rock in Rio. "Você foi tão carinhosas, tão linda comigo", contou ele, que pediu que ela cantasse Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim.

Nelson Motta descreveu Ivete como "representação máxima de um novo tipo de artista" e lembrou da irreverência da cantora:

"A Ivete fala o que lhe dá na telha, nunca ninguém fica chocado com nada. Ela é uma pessoa de uma espontaneidade absurda".

Nelson Motta aproveitou e pediu uma música para Ivete: Corazón Partío.

Emanuelle Araújo, que substituiu Ivete Sangalo na Banda Eva, em 1999, recordou sua estreia em trios e da mensagem de carinho que recebeu da cantora. A atriz, no ar como Zuleika em Orfãos da Terra, pediu para Veveta cantar uma dos seus tempos da banda baiana: Beleza Rara.

Laura Pausini, direto da Itália, pediu sua música favorita, Deixo, mas antes, de declarou para a brasileira:

"Eu também sou uma fã muito grande da Ivete. É uma pessoa que eu adoro porque ela tem uma personalidade forte, poderosa e uma voz impressionante".

Na pegada dos recados internacionais, a top brasileira Giselle Bündchen fez um agradecimento para a cantora. A modelo gaúcha lembrou de quando pediu que Ivete cantasse com ela após seu discurso no Rock in Rio de 2017:

"Tu me fez sentir tão amada, tão segura. Só tenho que te dizer: muito obrigada por ser quem tu é"

No momento família não poderia faltar o maridão, Daniel Cady. O nutricionista definiu a história de como se conheceram como "de filme". "Ela me adicionou na internet. Eu nem acreditei que era ela, achei que fosse um amigo me sacaneando. E aí a gente começou a trabalhar juntos", contou ele, que está com Ivete há dez anos. "A gente é muito feliz. A vida que eu pedi a Deus", concluiu.

Ivete retribuiu o carinho do marido antes de cantar Estar com Você e definiu o relacionamento deles: "Eu falo para todas as pessoas que nos conhecem: foi um encontro de almas".

Marcelo, o filho mais velho do casal, contou como é ser filho dessa cantora adorada pelo Brasil:

"Ser filho de famoso, de Ivete Sangalo, de minha mãe, não é ruim, é legal! [...] É uma casa feliz da zorra! É tipo um parque de diversão"

O menino, que está com 9 anos, já começa a trilhar seu caminho. Com talento para música e instrumentos de percussão, ele falou o que quer ser quando crescer: "Com fé em Deus eu vou virar da banda de minha mãe ou de alguma pessoa. Espere por mim!". Para ele, ela cantou Meu Maior Presente.

O lado atriz de Ivete Sangalo não poderia deixar de ser lembrado pelos amigos. Quem levantou a bola foi o ator Antonio Fagundes, que foi par romântico dela na minissérie Gabriela. "Uma colega de trabalho tão atenciosa", disse. Para Fagundes, Ivete cantou Festa, antes de se despedir do palco do Domingão.

Marina e Helena

Antes de tudo começar, Fausto perguntou como andam as coisas em casa depois do nascimento das gêmeas Marina e Helena, frutos de seu relacionamento com Daniel Cady. A cantora explicou tudo sobre a relação de seu primogênito, Marcelo, com as irmãs:

"Eu estou completamente apaixonada pela minha família, pelos meus filhos. Ele é um superirmão de verdade. Marcelo é um cara massa!"

Filho de Ivete Sangalo, Marcelo, dá show na bateria durante apresentação no Tamanho Família (Isabella Pinheiro/Gshow)

Filho de Ivete Sangalo, Marcelo, dá show na bateria durante apresentação no Tamanho Família (Isabella Pinheiro/Gshow)

"Ele tem uma energia muito maravilhosa. Além de ele querer muito as irmãs, ele compreendeu que a presença delas seria algo maravilhoso na vida dele também", disse a cantora sobre o filho.

Quem também deu seu depoimento foi o maridão da cantora, o nutricionista Daniel Cady, que contou tudo sobre o dia em que eles se conheceram:

"Como nutricionista, eu era personal dela e ia na casa dela, fazia as compras, determinava o cardápio da semana. Até que um dia eu cheguei e ela estava sozinha, aí rolou."