Ivete Sangalo viaja com o filho Marcelo para semana de férias em Nova York

Ivete Sangalo encantou os seguidores ao publicar um vídeo na noite desta sexta-feira (25), na Times Square, ao lado do filho primogênito, Marcelo Sangalo Cady. Os dois aproveitam um período de férias e estão em viagem pelo exterior.

O passeio, de acordo com informações do portal Alô Alô Bahia, foi iniciado na última quarta-feira (23). Ivete embarcou com a irmã, Chyntia Sangalo, e Marcelinho para Nova York, nos Estados Unidos. Voltam já nos próximos dias para iniciar a programação de shows para o verão 2022/2023.

Um dia antes de começar a viagem, Ivete esteve na Praia do Forte, no Litoral Norte, onde recebeu a decoradora Priscilla Marques para decorar a casa que possui no local para as festas de Natal.

Veja o vídeo: