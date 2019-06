Iza e Icaro Silva serão Nala e Simba na versão brasileira do Rei Leão

A Disney divulgou nesta quinta (27) que a cantora Iza e o ator Icaro Silva vão dublar os personagens Nala e Simba na versão brasileira do grande clássico do cinema O Rei Leão.

Na versão original, Beyoncé emprestou sua voz à personagem Nala e Donald Glover para Simba. A Disney divulgou um trailer em que os dois artistas aparecem cantando a famosa música Can You Feel The Love Tonight, interpretada orginalmente por Elton John.

No Brasil, a música vai se chamar, Nesta Noite O Amor Chegou. Em entrevista para o site Uol, Iza e Icaro revelaram que ouviram a versão original e que precisaram imitar os estilos vocais de Beyoncé e Donald Glover.

Com um anúncio desses a ansiedade para #OReiLeão só aumenta, né? @IzaReal e @icsilva vão ser as vozes de Nala e Simba nesse filme que marcou uma geração! Garanta seus ingressos e não perca essa super estreia dia 18 de julho nos cinemas: https://t.co/xoZpBMaPEH pic.twitter.com/J9zqBLFwm7 — WaltDisneyStudiosBR (@DisneyStudiosBR) 27 de junho de 2019

O remake de Rei Leão chega aos cinemas no dia 18 de julho e tem direção de Jon Favreau.