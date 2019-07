Jacuipense e Juazeirense avançam às quartas de final da Série D

Dois times baianos seguem na batalha para conquistar vaga na Série C do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Nesse domingo (7), a Jacuipense e a Juazeirense avançaram às quartas de final da Série D. A Jacuipense venceu o América-RN por 1x0 em Riachão do Jacuípe. O único gol do jogo foi marcado por Kaíke, contra, aos 35 minutos do primeiro tempo. O time baiano ainda perdeu um pênalti na etapa final. O primeiro jogo entre as equipes, em Natal, terminou empatado em 0x0.

Também nesse domingo, a Juazeirense empatou sem gols com o Iporá-GO no tempo regulamentar, venceu nos pênaltis por 4x3 e ficou com a vaga nas quartas de final. No jogo de ida, as equipes tinham empatado em 1x1.

Já o Fluminense de Feira foi eliminado da competição no sábado (6) após perder fora de casa para o Itabaiana-SE por 2x0. O tricolor já havia perdido por 1x0 no jogo de ida, no Joia da Princesa.

Na próxima fase, a Jacuipense fará o primeiro jogo como visitante e a segunda partida em casa. Já a Juazeirense será o mandante no jogo de ida e decidirá em território rival. Os adversários serão definidos na segunda-feira (8) após os duelos entre Floresta-CE x Bragantino-PA e Brusque-SC x Boa Vista-RJ. A depender dos resultados, Juazeirense e Jacuipense podem se enfrentar.

Além de Jacuipense e Juazeirense, também já estão classificados às quartas de final: Manaus, Itabaiana-SE, Ituano-SP e Caxias-RS. Quem passar para as semifinais garante vaga na Série C.