Jamie Foxx recebeu alta do hospital 'há semanas', diz filha

Corinne Fox, filha do ator Jamie Foxx, publicou uma atualização do estado de saúde do pai. Segundo postagem desta sexta-feira (12), o astro deixou o hospital "há semanas".

A postagem ocorrem após rumores na imprensa americana de que os familiares de Jamie "se preparavam para o pior".

"Atualização da família: Triste ver como a mídia corre solta. Meu pai está fora do hospital há semanas, se recuperando. Na verdade, ele estava jogando pickleball ontem!", escreveu ela nos Stories.

"Obrigado a todos pelas preces e apoio! Nós temos um anúncio de trabalho animador para fazer na próxima semana também!"

Entenda

Em abril, a mesma Corinne publicou que o ator tinha passado por "uma complicação médica". Segundo o site TMZ, ele teve de ser internado.

"Felizmente, devido à ação rápida e grande cuidado, ele já está a caminho da recuperação. Sabemos o quanto ele é amado e agradecemos suas orações", afirmou Corinne na época.

Desde então, poucas informações foram divulgadas em relação ao estado de saúde do ator. No último dia 3, Jamie publicou em seu Instagram um agradecimento.

"Agradeço todo o amor! Me sinto abençoado", escreveu em uma imagem em inglês.