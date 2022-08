Jau apresenta show gratuito na Chapada Diamantina neste final de semana

Segundo destino do Bahia Viaja na Bahia, a cidade de Lençóis, na Chapada Diamantina, terá um show gratuito do cantor Jau neste domingo (7), a partir das 19h. Patrimônio da Bahia e do Brasil, o local contará também com feira de agricultura familiar, harmonização de produtos, programação musical, gastronomia local, manifestações culturais e turismo histórico e de aventura durante o final de semana.

No sábado (6), acontece a abertura do Bahia Viaja na Bahia, no Mercado Cultural. A partir das 18h, se apresentam o Reisado da Viola e Coletivo Boi Diamante. Logo após, às 22h, tem show da banda Rivô Trio e Outras Substâncias.

No dia 7, a programação inclui a Feira Bahia Viaja na Bahia, geotrilha dos diamantes no Serrano, harmonização de produtos, além de apresentações culturais com Marujada Barca em Rios e Roda de Capoeira Grupo Corda Bamba, além do show de Jau.

Leia mais no Alô Alô Bahia