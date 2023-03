Jéssica Senra viraliza após criticar xenofobia de vereador do Sul

Sempre que algum assunto da Bahia repercute do estado, a apresentadora Jéssica Senra faz discurso ao vivo e, desta vez, não foi diferente. A jornalista, que apresenta o Bahia Meio Dia, da TV Bahia, rasgou o verbo contra o discurso xenofóbico do vereador Sandro Fantinel (sem partido), de Caxias do Sul, na Serra do Rio Grande do Sul.

Nesta quarta-feira (1°), a comunicadora compartilhou nas redes sociais o momento em que desabafou sobre o preconceito explicito do vereador, referente aos baianos, que foram resgatados de um trabalho análogo no sul do país.

"Esse vereador ficou revoltado porque os trabalhadores escaparam e denunciaram as condições degradantes. A gente toca até tambor muito bem, temos praias lindas. Mas nossa cultura não é só isso, não, viu, vereador? Nossa cultura é de não se deitar para autoritários, tiranos, para senhores de engenho", diz um trecho do discurso.

Jéssica ainda citou que o Rio Grande do Sul foi criado por imigrantes de outros países que estavam buscando oportunidade de viver longe da crise econômica da Europa. "Receberam inúmeros benefícios do Brasil para aqui se instalarem. [...] Hoje [quarta-feira], esse vereador de um estado construído com a força de pobres imigrantes, discrimina pessoas humildes em busca de oportunidades de trabalho. Ignorando sua história, se crê superior social e economicamente", disparou

A comandante do programa de meio-dia ainda citou que a xenofobia é um comportamento que exclui, discrimina, que difama pessoas com base na percepção de que são estrangeiras à comunidade.

"Enquanto ignorância é a falta de conhecimento sobre determinado assunto, a burrice é a incapacidade de compreender a realidade, por teimosia ou arrogância".

Sobre as falas xenofóbicas e racistas do vereador gaúcho sobre baianos ao se referir aos trabalhadores resgatados em situação análoga à escravidão. #RespeitaABahia #XenofobiaNão

Vereador expulso do partido

O vereador Sandro Fantinel foi expulso do partido Patriota nesta quarta-feia (1°) após a repercussão nas redes sociais. No dia anterior, ele usou a tribuna da Câmara de Vereadores para comentar que os produtores da região não contratassem mais "aquela gente lá de cima", se referindo aos baianos.