Joca Guanaes recebe a cool hunter e empreendedora Loo Nascimento no Segundou

No Segundou desta semana, o publicitário e consultou Joca Guanaes recebeu Loo Nascimento em seu programa semanal no perfil do Jornal CORREIO no Instagram. "Mulher negra, baiana, empreendedora, criativa, sempre atenta ao que acontece no seu entorno e no mundo, a convidada falou, entre outros temas, sobre seu trabalho de cool hunter, uma das atividades exercidas por ela e considerada uma das profissões do futuro.

Dona da marca de roupas Dresscoração, que surgiu como um blog pessoal e uma página de referências de moda e estilo afro centradas, Loo lançou mais recentemente uma segunda marca, a iLoostre, de joias, cujos materiais e desenhos ativam memórias ancestrais. Tudo altamente altamente conectado ao seu trabalho de empoderamento do povo negro através da estética.

Nas redes sociais, Loo inspira e encoraja seus milhares de seguidores a elevarem a autoestima, abandonando padrões eurocêntricos e se reconectando às raízes da identidade afro-brasileira. Além do seu perfil pessoal, a influenciadora é dona do perfil @minhacasaney e o canal do Youtube, Neyzona, onde compartilha o diário de reforma da sua primeira casa.

Confira a entrevista: