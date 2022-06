Joelma surge com o rosto inchado e preocupa fãs; saiba o que aconteceu

Joelma realizou, no último sábado, 28, um show em Paraupebas, no Pará. Porém, sua aparência acabou preocupando os fãs que estavam na plateia. Isso porque a cantora surgiu com o rosto bastante inchado.

Alguns vídeos do show viralizaram na web e fizeram com que internautas questionassem o que houve com Joelma e sua aparência.

"Não sei se são apenas sequelas das quatro vezes que ela teve covid ou se é algum medicamento/tratamento, mas espero que se recupere logo", desejou um fã.

Assessoria se pronuncia

De acordo com a equipe de Joelma, os inchaços no rosto são "sequelas da covid-19", doença a qual ela já testou positivo três vezes. Felizmente, a cantora já está em tratamento.

Em entrevista ao Encontro, em 2020, a artista falou sobre o efeito sanfona que acontece no seu rosto. "Estou cuidando até agora (...). Fico naquele efeito incha, desincha", explicou.