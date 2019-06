Jogos mais reais, videogames mais rápidos: destaques da E3

O mundo dos games anda numa velocidade diferente da usual. A tecnologia, cada vez mais, aproxima gráficos e jogabilidade da realidade. A 25ª edição da Electronic Entertainment Expo (E3) aconteceu durante a última semana, em Los Angeles, nos EUA. É nela que são apresentadas as grandes novidades de produtoras de consoles, games e componentes.



Neste ano, a E3 acabou um pouco esvaziada pela ausência da Sony, que, vamos combinar, deu um chilique ao declarar que o mundo evoluiu e a feira não. Assim, o palco acabou dominado pela Microsoft, grande concorrente da japonesa, ainda que a Nintendo tenha feito um belo papel - ganhou o ‘prêmio’ de melhor conferência da maioria dos especialistas.



A Microsoft deu detalhes de duas grandes apostas. A primeira delas é o chamado xCloud, um sistema de streaming de jogos. De acordo com o chefe da divisão do Xbox, Phil Spencer, é uma espécie de ‘nuvem híbrida’ com lançamento previsto para outubro.



Serão duas modalidades. Na primeira, paga, os jogos ficarão na ‘nuvem’ para que ele jogue com o próprio console. Ou seja, nada de downloads ou compra de games físicos. Tudo será virtual. O sistema é semelhante ao do Stadia, que vai trazer a Google para o mercado de videogames sem produzir console. O Stadia funcionará do mesmo jeito, só que o usuário só vai precisar de um computador e um navegador Chrome. Na segunda modalidade, gratuita, o gamer poderá jogar seus títulos do Xbox em outros consoles ou celulares, por exemplo.



A Microsoft também apresentou seu Project Scarlett, console que irá suceder o Xbox One X. O nome ainda é provisório, mas a expectativa é real: memória virtual, jogos em 8K e promessa de menos tempo de carregamento.



Entre os games, o grande destaque, sem dúvida, é Cyberpunk 2077, também apresentado pela Microsoft. Com Keanu Reeves como astro - ele, inclusive, está na E3 -, o RPG desenvolvido pela polonesa CD Projekt, finalmente chegará às lojas em 16 de abril de 2020. O usuário vive um mercenário - totalmente customizado - e Reeves é Johnny Silverhand, uma espécie de seu mentor. Estará disponível para PC, Xbox One e PlayStation 4. Haja ansiedade.