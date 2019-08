Jogos Universitários da Bahia começam nesta quinta, em Lauro

Os Jogos Universitários da Bahia terão início nesta quinta-feira (15), com as primeiras partidas de futsal às 13h e a cerimônia de abertura às 15h no ginásio de esporte do Centro Pan-Americano de Judô (CPJ), em Lauro de Freitas.

Cerca de 1.300 alunos atletas participarão desta edição, que vai até domingo (18). Eles são de 42 instituições de ensino superior espalhadas por 19 municípios baianos. Ao todo, 14 modalidades esportivas estarão em disputa.

A etapa estadual será realizada como evento-teste da fase final dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), que, depois de 51 anos, voltarão a acontecer na Bahia, de 21 a 28 de outubro.

Além do CPJ, os jogos serão disputados no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, no clube da Adelba, nos ginásios do IFBA (Barbalho) e Unirb (Patamares), no Centro de Treinamento da Ribeira, na piscina olímpica da Bonocô e no Ginásio Municipal de Lauro de Freitas.

Futsal, basquete (tradicional e 3x3), handebol, vôlei, ciclismo, judô, natação (inclusive paradesportiva), vôlei de praia, skate, karatê, jogos eletrônicos e JUBA acadêmico são as modalidades representadas.