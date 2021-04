Jojo Todynho anuncia término com jogador dois dias após assumir namoro

Jojo Todynho, de 24 anos, revelou em vídeos no Instagram nesta segunda-feira (5) que está solteira, dois dias após assumir o romance Polidoro Júnior, de 24, zagueiro do São Caetano. A cantora terminou o namoro após descobrir que outras mulheres também se relacionavam com o jogador.

"Vou tentar ser curta e breve. Quem me acompanha sabe que não falo e não exponho minha vida pessoal por diversos motivos que não cabem falar aqui. Mas vim comunicar a todos, até porque eu tenho que fazer isso, que a partir de hoje sou uma mulher solteira, livre", declarou Jojo. Logo depois, ela citou trecho de música "o golpe tá aí, cai quem quer. E quase que eu caí, mas Deus deu vitória. Como diz minha tia, o que os ventos não contam, a internet mostra. É isso".

A modelo Cristina Mendonça, de 29 anos, afirma que também estava se relacionando com o jogador, segundo informações da colunista Fábia Oliveira. Procurada pela Quem, ela enviou prints de conversas íntimas com o atleta e disse ter ficado surpresa com o romance dele e Jojo.

"Descobri como todo mundo, pelas redes sociais, Instagram dela, porque eu também seguia a Jojo e acompanhava o trabalho dela. Quero deixar claro que não tenho nada contra ela. Só deixei de segui-lá porque me fez muito mal ver aquilo. Na quarta, quinta e sexta-feira, ele estava junto comigo em São Paulo e estávamos fazendo planos de a gente ficar juntos quando eu voltasse para o Brasil. Estou em Cancún, no México, agora", disse ela.

Cristina conta que o jogador afirmou que era só amigo da funkeira carioca. "Quando vi foto dele com a Jojo, perguntei o que ele estava fazendo com ela e ele falou que ela era só uma amiga. Estou sem acreditar, muito magoada, muito chateada."