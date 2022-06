Jojo Todynho é atacada por evangélicos e rasga o verbo; veja vídeos

Jojo Todynho se pronunciou sobre a polêmica envolvido a cantora Bruna Karla, que condenou casamento gay, e acabou sendo atacada por evangélicos em suas redes sociais. Por esse motivo, Jojo decidiu rebater os comentários e não poupou palavras para se defender.

Depois de falar sua opinião sobre a polêmica, a cantora foi acusada de querer aparecer com a história e se revoltou com a acusação. Além disso, Jojo declarou que, o Brasil é um país racista e preconceituoso, e por isso não pode deixar situações como essa passar em branco, sem conscientização.

“Eu não preciso subir nas costas de ninguém. Mas não sei se as pessoas vivem no país das maravilhas ou estão insanas. Vocês se esqueceram do país em que vocês vivem? Será que vocês não veem o jornal?”, iniciou, revoltada.

“Nós vivemos num país preconceituoso, racista, que as pessoas levam tudo ao pé da letra. E a gente tem que pensar no amanhã, no que uma palavra pode causar. E quando têm pessoas que confirmam seu pensamento maldoso. Falando, agredindo fisicamente ou verbalmente, porque outras pessoas têm opinião diferente da dela. Vivem uma vida diferente da delas”, cintinuou.

Jojo, que frequentava igreja evangélica até um tempo atrás, declarou que, para ela, o preconceito não é o verdadeiro evangelho e que os cristãos devem semear o amor e não o preconceito.

“O verdadeiro Evangelho não é semear ódio, é falar do amor de Deus. Estão esquecendo de algo que tem na Bíblia, o livre arbítrio. A sua conta você vai prestar com Deus”, acrescentou.

Para finalizar, Todynho mandou um recado para Bruna Karla, pedindo para que a cantora gospel celebre o amor e não o preconceito. E mais uma vez reforçou que, não precisa da polêmica para aparecer na mídia.

“Ela como adoradora de Cristo, deveria falar do amor de Deus. Todo momento que você coloca para fora algo que esteja enraizado dentro de você, é preconceito sim. A tantas maneiras de você falar do amor de Deus e pregar sobre o seu ministério. Você vai dar força para as pessoas que já fazem maldade, já atacam. Uma coisa que eu menos preciso é subir nas costas de Bruna Karla ou de qualquer outra pessoa. Porque a minha conta, eu vou prestar com Deus”, finalizou.

Para entender o caso: a pastora e cantora gospel Bruna Karla afirmou em uma entrevista que não iria ao casamento do maquiador Bruno di Simone, de quem ela se diz amiga, com outro homem, porque, segundo ela, os gays estão "no caminho da morte eterna", além de outras barbaridades.

Veja os vídeos: