Jordy Caicedo viajará para enfrentar o Brasil de Pelotas

O Vitória ganhará um reforço para o jogo contra o Brasil de Pelotas, sábado (3), às 11h, no estádio Bento Freitas, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. O atacante Jordy Caicedo viaja nesta quarta-feira (31) para Porto Alegre, onde se juntará à delegação rubro-negra.

Oficializado como novo reforço do Leão, o equatoriano de 21 anos ficará à disposição do técnico Osmar Loss para o próximo compromisso na Série B. Ele deve ser regularizado nas próximas horas. Antes de viajar, será apresentado oficialmente no Barradão.

Ainda sem Caicedo, o Vitória iniciou a preparação para o jogo contra o Brasil de Pelotas na manhã desta quarta, no CT do Avaí, em Florianópolis. Os jogadores que foram titulares na noite de terça (30), quando o Vitória empatou em 1x1 com o Figueirense, no estádio Orlando Scarpelli, fizeram uma atividade regenerativa.

O volante Baraka, o atacante Anselmo Ramon e o lateral Chiquinho complementaram com exercícios na academia. Os jogadores reservas trabalharam posse de bola em campo reduzido e finalização com cruzamentos.

O meia Felipe Gedoz está recuperado da exaustão física que o fez ser atendido em ambulância após jogo contra o Figueirense. Já o meia Ruy e o lateral Capa são dúvidas para a partida diante do Brasil de Peloras. Eles seguirão viagem com a delegação e serão reavaliados nos próximos dias. Ruy está com dor na coxa. Capa caiu sobre o ombro durante a partida e está em observação.

A delegação do Vitória viaja à tarde para Porto Alegre, de onde seguirá para Pelotas no dia seguinte. Com 11 pontos, o rubro-negro é o 18º colocado da Série B. O Brasil de Pelotas aparece na 14ª posição, com 14 pontos.