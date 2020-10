Jornalista da Record é sequestrado dentro de casa em Boa Vista, capital de Roraima

O jornalista Romano dos Anjos, de 40 anos, foi sequestrado na noite desta segunda-feira (26), na cidade de Boa Vista, capital de Roraima. Segundo o G1, o profissional estava em casa, jantando com a esposa, quando três homens armados e encapuzados entraram no imóvel.

Em um primeiro momento os criminosos disseram estar em busca de dinheiro. Depois eles optaram por deixar a esposa do repórter amarrada dentro de casa e levaram Romano dentro do carro da vítima. O crime foi por volta de 20h40.

O veículo do jornalista foi encontrado minutos depois queimando em uma rodovia. Romano dos Anjos é apresentador da TV Imperial, afiliada à Rede Record em Roraima.

O repórter foi encontrado vivo na manhã desta terça-feira (27). Ele estava amarrado a uma árvore na zona rural de Boa Vista. Ele tinha apenas um ferimento no braço.

A diretora de jornalismo da Imperial, Leiliane Matos, disse ao G1 que os criminosos levaram os celulares da esposa e de Romano.

"Eles estavam jantando dentro do quarto quando ouviram os latidos dos cachorros. O Romano abriu a porta para verificar o que era e eles já estavam dentro da casa. A esposa disse os suspeitos os ameaçaram o tempo todo e mandou que ficassem de cabeça baixa", contou Matos, com base no relato da esposa do jornalista.