Jornalistas se emocionam com partida de Glória Maria: 'Faz parte da minha vida'

A apresentadora Glória Maria morreu nesta quinta-feira (2), aos 73 anos. Ela deixou um legado de história e de orgulho para os jornalistas do Brasil inteiro. Querida pelos colegas de trabalho, a comunicadora era uma inspiração para todos do mundo da comunicação.

No jornal Bom Dia Brasil, um dos grandes amigos pessoais, Heraldo Pereira, não escondeu a emoção e chorou ao vivo ao comentar sobre a companheira de jornalismo.

"A Glória faz parte da minha vida, da minha carreira em Ribeirão Preto. Os primeiros contatos com a Glória foram desde o começo da minha carreira na cidade natal. Minha mãe é fã da Glória. Eu tive uma longa vida com ela, ainda recentemente, nas últimas passagens no Rio de Janeiro. Perguntei das filhas... Ela é uma referência para nós como jornalistas, para o nosso país, momento muito difícil para todos nós", disse o jornalista.