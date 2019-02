José Loreto teria traído Débora Nascimento com outras duas colegas de elenco

A novela envolvendo José Loreto e Débora Nascimento está longe de chegar ao fim. Segundo o colunista Leo Dias, o ator teria traído a então esposa com outras duas atrizes de "O Sétimo Guardião".

Em seu blog, Dias afirmou que um dos affair de Loreto seria uma atriz bissexual do elenco. Além dela, uma loira casada, que não teve seu nome revelado pelo colunista, também está entre as escapadas do ator.

De acordo com ele, os dois flertavam abertamente na frente dos colegas de elenco e José chegou a dar "tapinhas no bumbum" da atriz.

Nessa terça-feira (19), Loreto saiu mais cedo da festa do elenco afirmando que visitaria a ex-esposa. Segundo Dias, existe a possibilidade de o casal estar ensaiando uma reconciliação.

O drama envolvendo os dois teve início neste fim de semana quando Débora anunciou o fim do casamento após descobrir traição do marido com uma colega de elenco. A atriz Marina Ruy Barbosa, que faz par romântico com Loreto, chegou a ser apontada como o "pivô" da separação.

'Errei, sim'

Na noite desta quarta-feira (20), José Loreto se pronunciou pela primeira vez após a separação de Débora Nascimento, e os boatos de traição. Em uma mensagem no Instagram, ele citou a música de Dalva de Oliveira 'Errei, Sim', e pediu desculpas para Débora.

"Te dei motivos, indícios, diria que até provas, que eu mesmo, se estivesse no seu lugar, diria que são inquestionáveis", escreveu o ator. Mas, apesar dos boatos de traição, ele garante que nada aconteceu. "Apesar das evidências, eu te juro que nada aconteceu. Sei que é difícil de acreditar, mas nem sempre a verdade é translúcida", completou.

No fim da mensagem, ele diz que pede ao universo que tenha uma nova chance para retomar o relacionamento. "Peço ao universo que me ajude a te reconquistar, meu amor", finalizou.

Na manhã desta quinta (21) a postagem já contava mais de 650 mil curtidas. Alguns artistas postaram mensagens de apoio ao ator. Alguns seguidores, no entanto, o criticaram.

"Quem nunca errou, pode um dia errar. Que Deus te recoloque no caminho certo", escreveu Eri Johnson. "Quem nunca errou na vida? Somos humanos torço por vocês, que dê tudo certo, vocês são um casal lindo", disse Paula Burlamaqui, na postagem.

"Você não manchou o nome da @debranascimento de forma alguma. Você manchou somente o seu nome @joseloreto", alfinetou uma seguidora. "Você devia era pedir desculpa pra quem tá levando paulada no seu lugar bonitão", disse outro.