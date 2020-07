José Serra é alvo de mandados em operação que investiga caixa 2 de R$ 5 milhões

A campanha de José Serra (PSDB) ao Senado em 2014 é alvo de uma operação deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta terça-feira (21). Segundo o G1, as investigações apontam que ele recebeu R$ 5 milhões em doações não contabilizadas, o chamado caixa 2, feitas a mando do empresário José Serpieri Júnior, da Qualicorp, alvo de mandado de prisão.

A operação, que foi denominada Paralelo 23, é uma nova fase da Lava Jato que apura crimes eleitorais e é feita em conjunto com o Ministério Público Eleitoral (MPE). As apurações se restringem a fatos de 2014, quando Serra ainda não tinha o mandato de senador e, portanto, foro privilegiado.

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos no gabinete de Serra no Senado, no apartamento funcional dele em Brasília e em dois imóveis do senador em São Paulo.

Ainda de acordo com o G1, as investigações apontam que as doações foram feitas por meio de operações financeiras e societárias simuladas, que ocultavam a origem ilícita dos R$ 5 milhões recebidos.

O empresário José Seripieri Júnior, fundador e acionista da Qualicorp, grupo que comercializa e administra planos de saúde coletivos, teria sido quem determinou doações não contabilizadas a Serra em duas parcelas no valor de R$ 1 milhão e uma de R$ 3 milhões.

Ao todo, são cumpridos quatro mandados de prisão temporária e 15 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Brasília, Itatiba e Itu. Os outros alvos de mandados de prisão são: Arthur Azevedo Filho, Mino Mattos Mazzamati e Rosa Maria Garcia.

Até por volta de 8h, nenhuma prisão havia sido confirmada.

Também foi determinado pelo juiz da 1ª Zona Eleitoral o bloqueio judicial de contas bancárias dos investigados.