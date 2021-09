Jovem com Síndrome de Down que sumiu na Bonocô é encontrado tomando banho de mar

Foram horas de angústia, mobilização em rede social e muita oração, mas a família de Diego da Silva Santos, 30 anos, finalmente respirou aliviada. O jovem foi encontrado nesta quarta-feira (8).

Diego, que é portador de Síndrome de Down, desapareceu após pegar um ônbius na avenida Bonocô, que seguia em direção para a Barroquinha. Como ele sumiu e não deu mais notícias, os familiares fizeram uma campanha na internet para encontrá-lo.

A Secretaria de Segurança Pública foi procurada por populares, que informaram que Diego estava circulando na Barra e na região da Praia da Paciência, no Rio Vermelho. A pasta encaminhou as informações para os policiais do Pelotão de Emprego Tático Operacional da 12ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/ Rio Vermelho), que encontraram Diego tomando banho de mar.

Diego ficou emocionado ao reencontrar a família (Foto: Divulgação/SSP)

Segundo a comandante da unidade, major Érica Patrícia, ele foi achado na água. “Quando a guarnição passou olhando, reconheceu e foi em busca de Diego. Em apenas 10 minutos nossa equipe do Peto o encontrou”, contou a oficial.

Diego foi levado de volta para a casa onde mora, no bairro Cosme de Farias, e foi devolvido à família, que ficou emocionada com o reencontro.