Jovem de 16 anos é torturada e tem cabelo cortado em São Paulo

Vídeo da agressão foi divulgado em redes socias (Foto: Reprodução)

Uma jovem de 16 anos foi torturada e teve seu cabelo cortado por uma mulher que suspeitava de um suposto relacionamento entre o companheiro e a vítima. De acordo com o G1, o caso está sendo investigado pela Polícia Cívil do Guarujá, no litoral de São Paulo.

Os vídeos da agressão foram compartilhados nas redes sociais, mostrando a jovem nua tendo o cabelo cortado e as sobrancelhas raspadas

Na gravação, a vítima chora, cobre o resto e implora para que a agressora pare. A mulher ainda corta o cabelo da jovem com uma tesoura. Em outra imagem, ela aparece apenas de calcinha olhando para uma parede.

“Uma dica, hidrate seu cabelo hoje porque amanhã você pode não ter. Vacilou, ficou careca”, escreveu a suspeita nas redes sociais.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou ao G1 que o caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e seguirá em investigação por meio de inquérito policial.