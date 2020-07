Jovem é picado por sua naja de estimação e acaba em coma com braço necrosado

Um estudante de veterinária de 22 anos está em coma induzido após ser picado por uma cobra naja. Segundo o portal Metrópoles, no primeiro momento Pedro Lehmkul apresentou palidez, tontura e dormência nos membros inferiores e insuficiência respiratória. Mais recentemente o caso dele evoluiu e o jovem apresentou necrose nos braços e lesões no coração.

Por ser um animal considerado raro no Brasil, o soro antiofídico precisou ser importado dos Estados Unidos. O ataque ocorreu na última terça-feira (7) e o remédio só chega nesta quinta (9).

O animal, que integra a lista das serpentes mais venenosas do mundo, era o bichinho de estimação de Pedro. Nos últimos 10 anos não há o registro da entrada de uma naja legamente no Distrito Federal, fazendo as autoridades crerem que a cobra foi vítima de tráfico ilegal.

A naja foi encontrada nesta quarta-feira (8) dentro de uma caixa de plástico nas redondezas de um shopping de Brasília. Como Pedro não tem autorização para criar o animal, ele pode ser multado em até R$ 5 mil.

Atualmente a cobra está sob os cuidados do zoológico de Brasília.