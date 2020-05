Jovem faz tatuagem com rosto e frase de Rafa Kalimann, do BBB20

Rafa Kalimann, do Big Brother Brasil 20, ganhou uma tatuagem em sua homenagem. Com direito a desenho do seu rosto e trecho de uma de suas falas mais marcantes durante a passagem pelo reality show. A arte foi feita pelo tatuador Bruno Donn Lopes e eternizada na pele da fã Bruna Veuldolin.

"Bruno é referência para bastante tatuador [em Curitiba]. Ele publicou no Stories que estava com uma ideia de fazer uma tatuagem do Big Brother. Falei para ele que toparia se fosse a Rafa. Acompanhei o programa, gosto dela", contou Bruna, em entrevista à revista Quem.

A fã disse que escolheu a influenciadora pelas suas atitudes no BBB20. "Mulher de personalidade forte, que sabe o que quer, não passa por cima de ninguém para ter o espaço dela".

Bruna também comentou sobre a possibilidade de Rafa ver a homenagem. "Não havia pensado nisso antes, mas, agora, como está repercutindo, acho que ela vai ficar em choque (risos)".

A jovem está feliz com a tatuagem - e minimiza possíveis críticas que receberá pela sua escolha. "Eu gostei muito do desenho, achei bem legal. O Bruno capricha muito. Quanto a crítica, não me importo. Gosto do trabalho dele há anos. Não me preocupo com crítica".