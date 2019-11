Jovem publica foto em que mostra cicatrizes de acidente com kart

A auxiliar de ensino infantil Débora Dantas publicou uma foto nesta segunda-feira (11) mostrando parte das cicatrizes onde recebeu um reimplante de couro cabeludo após um acidente de kart em Recife. Antes, ela publicou uma foto careca, mas com um fundo preto, sem mostrar suas cicatrizes.

Sorrindo, Débora diz na legenda que "sempre há o que aprender" na vida, por mais que ela seja feita de "complexos processos".

Débora começa uma nova fase da recuperação em janeiro do ano que vem, segundo o Hospial Especializado de Ribeirão Preto, em São Paulo, onde ela passou por tratamento.

A jovem de 19 anos foi vítima de escalpelamento em pista de kart na Zona Sul do Recife no dia 11 de agosto. A jovem foi transferida do Hospital da Restauração, área central do Recife, em Pernambuco, para o Hospital Especializado de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. Ela passou por retalho micro cirúrgico para cobertura da calota craniana no dia 24 de agosto. A cirurgia durou dez horas.

Relembre

Débora Dantas de Oliveira, de 19 anos, teve o couro cabeludo arrancado em uma pista de kart na Zona Sul do Recife no dia 11 de agosto. Ela estava andando de kart com o namorado, Eduardo Tumajan, em uma pista localizada no estacionamento do Walmart, em Boa Viagem, quando o cabelo soltou da touca e ficou preso no motor. A pele foi arrancada desde a altura dos olhos até a nuca da jovem.

Jovem que sofreu o escalpelamento foi fotografada momentos antes do acidente na corrida de kart, no Recife

(Foto: Reprodução/Twitter)

Eduardo, que estava em outro carro de kart, socorreu a namorada. Ela passou por uma cirurgia para reimplante e depois outra cirurgia para retirada de trombos. Em um primeiro momento, 80% da área atingida foi recuperada.

'Não tenho mais nada na vida', conta jovem que perdeu o couro cabeludo em kart A vítima foi socorrida para o Hospital da Restauração, área central do Recife, e passou por cirurgia para reimplantação do tecido no dia 12. No entanto, o corpo da jovem rejeitou e ela precisou ser transferida para o Hospital Especializado de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. Eduardo estava com Débora no momento em que ocorreu o acidente de kart, no Recife

(Foto: Eduardo Tumajan/Acervo pessoal)

No dia 22 de agosto, Débora foi submetida a uma cirurgia de reconstrução das pálpebras superiores. Segundo o boletim médico divulgado no dia do procedimento, foi feita a "preparação da área remanescente para reconstrução definitiva".