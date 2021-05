Jovem se joga na frente de carro para fugir de tentativa de estupro em GO

Uma jovem de 19 anos tentou se jogar na frente de um carro quando fugia de uma tentativa de estupro em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia. O caso foi na madrugada de sábado (15), por volta das 5h, quando ela saía para trabalhar.

A moça caminhava pela calçada quando um homem se aproxima. Ele tinha sinais de embriaguez e estava com uma garrafa de bebida na mão.

"Ele tentava me agarrar, passando a mão no meu corpo, me abraçando, me apertando e eu tentando me livrar dele o tempo todo", contou ela à TV Anhaguera. Apesar do horário, algumas pessoas que passavam perguntaram o que acontecia.

"Pessoas passavam, paravam perguntavam o que estava acontecendo e ele dizia que era meu marido e eu estava embriagada e que ele só estava tentando me levar para casa", acrescenta.

Para escapar dele, ela correu para a pista e quase foi atropelada. "Eu tentei entrar na frente do carro, não davam a mínima. Mas não adiantou, não. Pensava que na hora que parasse de passar os carros que 'agora acabou', porque eu estava sem forças já. Eu já tinha gritado demais, minha perna tava bamba, já tinha lutado acho que o máximo", contou.

Quatro moradores da região acabaram se aproximando estranhando o comportamento dos dois. O assediador então fugiu. O crime foi registrado no 2º Distrito Policial.

A jovem trabalhava em uma padaria, mas agora, com medo do horário e trajeto, resolveu se demitir.