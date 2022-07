Juliano Cazarré nega deixar 'Pantanal' e atualiza estado de saúde da filha

A filha de Juliano Cazarré nasceu no dia 21 de junho com Anomalia de Ebstein, uma cardiopatia congênita rara e está há quase duas semanas na UTI. Nesta segunda-feira, 4, o ator atualizou os seguidores sobre o estado de saúde da pequena Maria Guilhermina.



De acordo com o artista, ela está se recuperando e o próximo passo é a extubação. Juliano aproveitou a publicação para desmentir informações de que ele teria sido dispensado da novela Pantanal.



"Foram muitas emoções e muitos avanços nessas duas semanas. Ela tem se recuperado bem e nos últimos dias ganhou os parabéns dos amigos médicos", começou. "Peço a vocês que rezem por ela para que a extubação aconteça com sucesso e que ela reaja bem ao procedimento", emendou.



"Nesse tempo já voltei para o Rio, gravei a novela, passei em casa, fiquei muito agarrado com o Vicente, o Inácio, o Gaspar e a Madalena [seus outros quatro filhos]. Voltei ontem para São Paulo e vou ficar aqui uns dias, mas logo logo já volto para seguir gravando ‘Pantanal’", afirmou.