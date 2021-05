Juliete deve vencer o BBB 21 com folga, apontam enquetes

Juliette Freire soma 23 milhões de seguidores no Instagram e uma legião de fãs que conseguiram eliminar Gilberto no último paredão. Agora, na final contra Fiuk e Camilla de Lucas, ela surge como franca favorita no Big Brother Brasil (BBB).

A enquete do portal Uol dá a ela 72,84% dos votos, seguida por Fiuk com 20,35% e Camilla de Lucas, com 6,8%. Ao todo, mais de 110 mil pessoas já haviam votado no levantamento até às 12h desta segunda-feira (3).

A grande final do reality da TV Globo ocorre nesta terça-feira (4).

O levantamento do portal Extra mostra uma disputa mais equilibrada, porém com Juliette à frente: 54%, contra 38% de Fiuk e 8% de Camilla.

Na enquete do portal Em Off, a maior goleada: acachapantes 95,32% da preferência dos leitores. O filho de Fábio Jr. tem 3,28% e 1,38% para Camilla.

Essa deve ser uma das finais mais desequilibradas da história. Fiuk e Camilla foram coadjuvantes durante toda a disputa e só chegaram a final graças à dinâmica de paredões que privilegia "plantas".

Com isso, Juliette nada de braçadas após todos os participantes que tinham alguma torcida serem eliminados. Esses são Gilberto, Sarah, Lucas Penteado e Rodolffo.