Juliette Freire será apresentadora de programa no Multishow

Apresentar videoclipes e conversar com convidados. Essas serão as novas funções de Juliette Freire a partir do próximo semestre do ano, no canal Multishow.

A vencedora do Big Brother Brasil 21 comandará o programa TVZ, a partir de setembro.

A novidade foi anunciada nesta quinta-feira, 8, e a paraibana está animada com a estreia. "É com o coração cheio de amor que eu vou comandar uma temporada top do TVZ. Vamos cantar, dançar, receber convidados especiais e nos divertir muito juntos. Tô chegando, viuuu? A gente se encontra em setembro!", escreveu na legenda da foto em que aparece segurando um microfone e a ficha com o nome da atração.

Juliette apresentará o programa ao lado do cantor Ferrugem.