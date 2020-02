Justiça condena homem que agrediu cadela com cano de PVC

A Justiça de Santa Catarina condenou um homem por abuso e maus-tratos contra uma cadela, golpeada com um cano de PVC, na cidade de Lauro Müller, com cerca de 16 mil habitantes a 188 quilômetros da capital Florianópolis.



A decisão é da juíza Maria Augusta Tonioli. Ela condenou o homem a três meses de detenção e 10 dias-multa, pena substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de um salário mínimo.



Cabe recurso da decisão, informou o site do Tribunal de Justiça de Santa Catarina - Ação Penal n. 0000350-19.2016.8.24.0087.



Segundo a denúncia, em março de 2016 o homem golpeou a cadela e a feriu na pata traseira.



Vizinhos do acusado acionaram voluntários de uma ONG do município, que denunciaram o caso e trataram o animal.



Entre os depoimentos da acusação, voluntárias da entidade de defesa animal informaram que, ao atender denúncia, encontraram a cachorra já machucada.



Pessoas que moram próximas do local apontaram o homem como 'responsável pelas agressões'.



Em sua defesa, o acusado garantiu que não agrediu a cadela.



No entanto, pesa contra ele outro registro de agressão a animais.