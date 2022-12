Justiça declara rapper Tory Lanez culpado por atirar em Megan Thee Stallion

Um júri dos Estados Unidos considerou nesta sexta-feira, 23, o rapper Tory Lanez culpado de três acusações relacionadas a um ataque com arma à cantora Megan Thee Stallion em 2020.



No segundo dia de deliberações, os membros do júri consideraram culpado o rapper canadense, 30, cujo nome verdadeiro é Daystar Peterson, por ter atirado nos pés da intérprete de Savage, após gritar para ela: "Dança, vadia!".



Megan Thee Stallion, nascida Megan Pete, afirma que estava em um veículo com Lanez, seu segurança e sua amiga Kelsey Harris após uma festa na casa da empresária e celebridade Kylie Jenner em Hollywood na madrugada de 12 de julho.



Os cantores começaram a discutir e Lanez atirou, ferindo Megan nos pés. O rapper nega as acusações.



A sentença de Lanez está prevista para 27 de janeiro. Ele foi mantido sob custódia imediatamente após a audiência desta sexta.