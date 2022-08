Justiça decreta prisão de PM que atirou em campeão mundial de jiu-jítsu

A Justiça de São Paulo determinou a prisão temporária do policial militar Henrique Otávio Oliveira Velozo, neste domingo (7). O PM é suspeito de ter atirado no campeão mundial de jiu-jítsu, Leandro Pereira do Nascimento Lo. Segundo o advogado do lutador, Ivã Siqueira Junior, Lo já teve a morte cerebral confirmada.

O pedido partiu da Polícia Civil e vale por 30 dias, prorrogáveis por mais 30 -- caso haja nova solicitação do 16º DP, responsável por investigar o caso.

O PM é acusado de ter disparado o tiro que atingiu o lutador na cabeça. durante uma discussão em casa de show no bairro de Indianópolis, Zona Sul da capital paulista, na noite de sábado (6). O militar fugiu após o crime e está sendo procurado.

No documento enviado à Justiça, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo define o policial militar como "autor do homicídio".

O advogado Ivã Siqueira diz que Lo brigou com o suspeito e o imobilizou, como tentativa de acalmá-lo. Depois de conseguir se afastar, o homem sacou a arma e atirou na cabeça do lutador. Depois, ele teria chutado a vítima caída no chão e fugido. "As testemunhas relatam que ele chacoalhou a garrafa, fez algumas insinuações. Foi quando Leandro o imobilizou e o deixou no chão, pegando a garrafa de volta", contou Ivã

Lo foi levado ao Hospital Municipal Saboya, onde está internado. A Secretaria de Saúde não confirmou se o protocolo para confirmar a morte cerebral foi aberto.