Justiça determina novo repasse do FPM para Brejões após 'erro' no censo do IBGE

A Justiça Federal determinou um novo repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) à cidade de Brejões, no Vale do Jiquiriçá, após identificar um 'erro' no recenseamento demográfico realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), usado no cálculo de quotas do TCU (Tribunal de Contas da União) na fixação do coeficiente do FPM.

Na decisão, o juiz Frederico Botelho de Barros Viana reconheceu que o IBGE publicou apenas dados prévios sobre o Censo. "Desse modo, os dados obtidos pelo IBGE no Censo realizado até dezembro de 2022 podem ser alterados em razão da conclusão da coleta junto à população dos Municípios envolvidos, bem como em razão do ajuste de dados supostamente incorretos, do que denota a ausência de dados seguros para definição dos coeficientes do FPM, ao menos enquanto ainda não concluída a análise total", declarou.

Em entrevista ao CORREIO, o prefeito de Brejões, Alessandro Correia afirmou que o TCU considerou o relatório do IBGE como se fosse uma pesquisa concluída. "Nós mostramos que o Censo ainda está em andamento".

"Meu município tem uma estimativa de quatorze mil habitantes e onze mil eleitores. Com os dados incompletos do IBGE, caímos da faixa 1.0 para 0.8 de referência de FPM. Na prática isso significa que vamos perder, no ano, em torno de R$ 4,5 milhões de receita referente a valores reais", destacou.

O gestor explicou que o Censo calculou 12.914 habitantes, mas afirmou que o município tem 11 mil eleitores comprovados e mais de 3 mil estudantes com menos 15 anos matriculados, o que comprovaria uma população de ao menos 14 mil pessoas.

"Para manter o coeficiente de 1.0 no FPM a cidade precisaria ter uma população de 13.585 pessoas, mas considerando só eleitores e a rede municipal de ensino temos 14 mil munícipes. Ou seja, por 671 pessoas (para completar 13.585), a população de Brejões teria um uma perda no serviço de R$ 4,5 milhões no ano", disse o prefeito.

Critérios para o cálculo dos coeficientes do FPM para cidades do interior em relação ao número de habitantes - Fonte: Decreto Lei nº 1.881/1981

Após o município mover a ação junto à Justiça Federal foi determinado que para o cálculo do repasse deve ser utilizado como parâmetro o mesmo coeficiente utilizado no ano de 2022, até que seja devidamente concluída a análise dos dados do IBGE para o exercício de 2023. Foi definido ainda que a União deve adotar as providências legais cabíveis no prazo de dois dias, sob pena de multa de R$ 10 mil por cada dia de atraso, em caso de descumprimento.

Redução da receita

Segundo José Henrique Tigre, vice-presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), 75 cidades já entraram com ação judicial com a solicitação de que haja manutenção dos índices do Censo anterior. A expectativa é que a Justiça congele quem perdeu população no novo levantamento, mas mantenha o valor de repasse atualizado para quem ganhou população, antes do dia 10, quando o primeiro repasse do ano será realizado.

“Temos uma proposta de agenda para semana que vem com o Secretário de Assuntos Federativos, André Ceciliano, e com o TCU para discutir a situação. O problema é que como o repasse já é no dia 10 os municípios correm risco de receber valores menores”, diz Tigre, explicando a urgência.

Na manhã da quarta-feira (4), a União dos Municípios da Bahia (UPB) participou de uma reunião com a Confederação Nacional dos Municípios (CNM), que apresentou um modelo de ação judicial com pedido de liminar que deve ser impetrada pelos municípios na Justiça Federal, citando o IBGE e a União, que é quem responde pelo TCU.

Na contramão, 30 municípios, a exemplo de Caém, Bom Jesus da Lapa e Barra do Choça vão ganhar receita porque tiveram acréscimo de população e alcançaram um novo coeficiente do Fundo, informa a UPB. O restante se manteve dentro da média do Censo anterior e não terá ganho ou perda no valor a receber.



Confira lista completa de cidades afetadas:

Adustina

Amargosa

Amélia

Andaraí

Antas

Aporá

Aramari

Arataca

Banzaê

Barra

Belmonte

Bom Jesus da Serra

Bonito

Brejões

Brejolândia

Buerarema

Caculé

Caetanos

Caldeirão Grande

Camacan

Camamu

Campo Formoso

Canarana

Candeias

Candiba

Canudos

Catu

Central

Conceição do Almeida

Cotegipe

Cruz das Almas

Dário Meira

Dias d'Ávila

Esplanada

Gandu

Heliópolis

Igrapiúna

Inhambupe

Ipiaú

Ipirá

Itabela

Itaguaçu da Bahia

Itamaraju

Itapebi

Itapetinga

Itiúba

Ituberá

Jaguaquara

Jandaíra

Laje

Livramento de Nossa Senhora

Macaúbas

Maiquinique

Mairi

Malhada

Manoel Vitorino

Maragogipe

Marcionílio Souza

Mascote

Mirangaba

Monte Santo

Mundo Novo

Muritiba

Nilo Peçanha

Nova Canaã

Nova Viçosa

Novo Triunfo

Olindina

Paratinga

Pé de Serra

Pedro Alexandre

Pintadas

Piripá

Piritiba

Planalto

Pojuca

Rio do Antônio

Rio do Pires

Rio Real

Ruy Barbosa

Santa Terezinha

Santaluz

Santo Amaro

São Félix

São Sebastião do Passé

Sátiro Dias

Sebastião Laranjeiras

Serra Dourada

Serrolândia

Simões Filho

Souto Soares

Tapiramutá

Teixeira de Freitas

Tucano

Ubatã

Umburanas

Urandi

Utinga

Valente

Várzea da Roça

Vera Cruz

*Com orientação da sub-editora Carol Neves