Justiça proíbe Globo de exibir Linha Direta sobre caso Henry Borel

Uma liminar proíbe a Rede Globo de exigir uma edição do Linha Direta que iria ao nesta quinta-feira (18), mostrando o caso do assassinado do menino Henry Borel, de 4 anos, em 2021. Acusado pela morte, o ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho, recorreu ao Tribunal de Justiça do Rio para impedir a exibição. A informação é da colunista Patrícia Kogut, de O Globo.

A juíza Elizabeth Machado Louro afirmou que a exibição do programa pode influenciar a opinião pública sobre o caso, o que seria prejudicial, já que o júri popular ainda vai acontecer em data não definida.

"O processo ainda pende de julgamento, e a exibição em canal aberto e por emissora de grande alcance não parece servir aos propósitos informativos que possam ser alegados", diz a decisão.

A juíza conclui afirmando que a imparcialidade de futuros julgadores pode ficar comprometida. "O réu deverá ser julgado por um corpo de juízes leigos, e tal exposição poderá colocar em risco a imparcialidade dos julgadores".

A Globo recorreu da decisão, mas por enquanto suspendeu as chamadas do Linha Direta. A emissora avalia, segundo o Notícias da TV, que se trata de uma censura prévia inconstitucional, já que o caso não está sob segredo de Justiça e reportagens sobre a investigação são exibidas normalmente.