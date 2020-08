Justin Bieber brasileiro 'se revolta' com Will Smith baiano: 'Vem pra mão, brow'

O clima está tenso no mundo dos covers. Justin Bieber brasileiro soube da existência de Will Smith baiano e não gostou muito de saber que teria de enfrentar concorrência.

"Fiquei sabendo que tem um Will Smith 'de' Brasil querendo pegar meu lugar 'em' Brasil. Cara, não. Escuta, não. Vem na mão 'brô'", intimou Justin, personagem criado por Daniel Xavier.

Ao saber do convite Will Baiano não se intimidou, 'botou a base' e disse que usaria as técnicas aprendidas na capoeira e Carnaval de Salvador, principalmente na pipoca de Bell Marques.

"Não, Justin. Fala isso para Will Baiano? Carnaval de Salvador? Pipoca de Camaleão, Will Capoeira, Will Chiclete, Will Popó, Will Bahia, Will Camaleão", disse.

Essa treta, claro, é só uma brincadeira entre os dois covers, que inclusive se seguem no Instagram. Ambos usam aplicativos de mudança de rosto para ficarem parecidos com os astros originais.

Will Smith baiano viralizou após gravar uma paródia de 'Um Maluco no Pedaço' feita em Salvador, chamada The Fresh Prince of Bahia. Na ocasião o CORREIO conversou com Naio Barreto, criador do personagem, que explicou a origem da imitação.

"Sempre fui admirador dos personagens do Will Smith, e também falavam que eu tinha a fisionomia parecida com a dele, então costumo me vestir de personagens dele em festas a fantasia. Já fui de MIB pro carnaval, por exemplo, e foi muito massa", explicou.