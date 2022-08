Karina Bacchi abre polêmica ao comentar suposta briga judicial com ex-marido envolvendo filho

Karina Bacchi e Amaury Nunes estariam tendo um imbróglio judicial após o fim do relacionamento em maio deste ano. Isso porque, nesta segunda-feira (8), o jogador fez um vídeo para o filho, Enrico Bacchi, que completa 5 anos, e comentou que estava lamentando o fato de não poder ver o filho após a separação.

"Hoje não posso estar com você [Enrico], mas gostaria de te mandar essa mensagem. Se não for hoje, daqui uns meses ou anos, você possa ver e saber que você tem um pai que te ama, que nunca te abandonou e nunca vai te abandonar. Queria te desejar um dia maravilhoso, que você aproveite seu aniversário. Que você saiba que meu amor por você é incondicional. Não depende de nada e ninguém. Vou sempre te amar e estar aqui. Quando você quiser e precisar, não importa se você tem 5 anos ou 10 ou 15. Estou aqui para você. Você me ensinou o que é o amor puro e verdadeiro de pai para filho. A gente tem essa conexão", disse Amaury.

No entanto, nos comentários da publicação, a ex-esposa, Karina Bacchi, deixou uma alfinetada boa, dando a entender que estariam brigando na Justiça por algum motivo que não veio à público ainda:

"As palavras parecem bonitas, mas tudo tem um porquê. Não é à toa que a Justiça diz o contrário. Que Deus tenha misericórdia e te dê graça para ser mais verdadeiro em sua próxima família".

(Foto: Reprodução / Instagram)

O comentário foi apagado logo em seguida, mas muitos conseguiram printar o momento exato que a opinião da ex-atriz ficou no Instagram do jogador. O fim do relacionamento acabou após um suposto fanatismo religioso por parte de Karina Bacchi. Amigos próximos da loira comentaram que ela ficava mais de 12h lendo a Bíblia, deixando de lado o casamento com Amaury.