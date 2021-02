'Karol errou muito, mas não é do mal', diz ex-namorado da cantora

Ex-namorado e atualmente produtor de Karol Conká, Caio Piovesan disse que está preocupado com a participação dela no BBB21. O comportamento da cantora tem sido muito criticado e ela é apontada como a grande vilã da edição.

Piovesan disse à colunista Fábia Oliveira, de O Dia, que tem pensado muito em como será a reação da rapper aqui fora quando ela for eliminada do reality. Ele garantiu que apesar dos erros, Karol não é uma pessoa má.

"A Karol errou muito, mas ela não é do mal. É uma mulher amorosa e como qualquer ser humano comete erros, perde a cabeça e explode quando se irrita. Ela fez coisas horríveis, mas a minha preocupação é com a saída dela", disse.

Ele avaliou que participar do programa foi um erro da cantora. "Karol vai sofrer, não porque está perdendo prestígio ou dinheiro, mas pelas ações no jogo. Ela deu um tiro no pé ao entrar no programa".

O produtor contou que nem a própria Karol nem a equipe tinham muita familiaridade com o BBB e não estavam preparados para a intensidade de tudo. "Ninguém assistia muito o 'Big Brother Brasil'. Esta é a verdade e a própria Karol se preparou muito pouco achando que sendo ela mesma, estaria tudo bem. Só que o jogo é muito doido! A gente tinha uma preocupação com a animosidade dela porém eu, a mãe dela e o filho sabemos lidar com a situação porque conhecemos o coração dela. Os outros não sabem", acredita.