Kevinho tranquiliza fãs após cirurgia: 'Já estou bem melhor'

O cantor Kevinho tranquilizou os fãs sobre seu estado de saúde em seu Instagram nesta quinta-feira, 2, após ter passado por uma cirurgia de apendicite na quarta-feira, 1º.



"Passando aqui pra avisar vocês que eu já tô bem melhor da cirurgia. Ontem eu dormi o dia inteiro e hoje, graças a Deus, tô me sentindo bem melhor. Me sentindo um pouco dolorido, ainda, mas em relação a ontem eu evoluí bastante", afirmou Kevinho.



Em seguida, o cantor agradeceu o apoio recebido: "Queria agradecer a todos vocês, meus fãs que oraram, rezaram por mim, muito obrigado, de coração, vocês são os melhores do mundo e amo vocês demais."