Kim Kardashian curte hidro de biquíni e agita as redes sociais

A influencer americana Kim Kardashian agitou as redes sociais nesta terça-feira (8) ao postar uma foto curtindo uma banheira de hidromassagem ao ar livre. "Sempre encontre a sua luz", escreveu na legenda do post, no qual aparece com um biquíni asa delta verde. Os fãs, claro, se derreteram.

Há dois meses, quando completou 40 anos, a mais popular entre as Kardashians já havia posado de biquíni em um cenário paradisíaco com uma legenda destacando a nova idade: "Isso são os 40".

Conhecida pelas superproduções para festas comemorativas, a família Kardashian decidiu cancelar a festa de véspera de Natal este ano por conta da pandemia de covid-19.

