Kim Kardashian revela nome exótico do novo filho com Kanye West

Kim Kardashian revelou nesta sexta-feira (17) o nome do seu quarto filho e novamente a escolha foge do óbvio. O caçula da celebridade e de Kanye West foi batizado como Psalm West.

Psalm é "salmo" em inglês. O nome foi escolhido por conta do poema "Psalm of the West", escrito pelo poeta americano Sidney Lanier em 1876.

Kim postou uma imagem que mostra uma foto do bebê em uma troca de mensagens entre ela e Kanye. "Feliz Dia das Mães. Com a chagada do nosso quarto filho, nós somos abençoados além da conta. Nós temos tudo que precisamos", diz o texto escrito pelo marido para ela. Na legenda, escreveu apenas "Psalm West".

O menino nasceu na semana passada, gestado em uma barriga de aluguel. Kim e Kanye já são pais de North, 5 anos, Saint, 3, e Chicago, 1. Essa última já nasceu também com ajuda de uma barriga de aluguel, depois de Kim sofrer complicações nas gestações dos dois primeiros filhos e ser orientada a não engravidar mais.