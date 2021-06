Kryptonita tricolor: Bahia tem histórico ruim contra times verdes

Quem minimamente já ouviu falar do Super-Homem, um dos personagens mais icônicos das histórias em quadrinhos, sabe que o ponto fraco do herói é a kryptonita, um mineral que o enfraquece e é capaz de matá-lo. Apesar das variações de cor, tem a pedra verde como a mais tradicional delas - e mais reconhecida nas histórias. Se o Super-Homem das HQs sofreu diversas vezes com o mineral verde, o Super-Homem tricolor não é diferente. Assim como o personagem que é o mascote do time, o Bahia parece ter uma questão histórica com times verdes. Neste domingo (27), começa uma sequência de quatro jogos contra equipes que têm essa cor predominante, e o histórico é desfavorável.

A primeira das partidas é contra o Palmeiras, fora de casa. Depois, recebe o América-MG, viaja para para encarar a Chapecoense em Santa Catarina e termina essa pequena série diante do Juventude, em Pituaçu. Das quatro equipes verdes do Brasileirão 2021, a única que o Bahia leva vantagem em confrontos históricos é o América-MG: são cinco vitórias, três empates e duas derrotas.

É verdade que o recorte de partidas contra algumas dessas equipes é relativamente pequeno. Na Série A, o tricolor só enfrentou Chapecoense e Juventude oito vezes cada - e venceu cada um somente uma vez, ambas em Salvador. Em 2009, o Bahia ganhou do Juventude em Caxias do Sul, mas pela Série B.

Já no caso do Palmeiras, são dois jejuns. Um deles é que o Esquadrão não derrota o time paulista desde 2012, ano do triunfo por 2x0 em Barueri (SP). Em Salvador, o tabu é bem maior: data da campanha do bicampeonato nacional, em 1988, quando venceu por 1x0. Já são 33 anos.

Os números ruins contemplam toda a trajetória do Bahia no Campeonato Brasileiro, mas os recortes recentes não mudam a perspectiva. Desde 2017, quando retornou pela última vez para a primeira divisão, foram 24 jogos contra cinco equipes verdes - Palmeiras, América-MG, Chapecoense, Goiás e Coritiba. Nesses jogos, apenas quatro vitórias, com 14 empates e seis derrotas.

Apesar dos números desfavoráveis, o Super-Homem baiano tem razões para acreditar que pode superar a sua própria kryptonita. Um desses tabus foi quebrado em 2020, quando o Bahia venceu o Coritiba duas vezes. Na primeira partida, uma escrita de 35 anos foi desfeita, pois o Esquadrão não ganhava do Coxa pelo Brasileirão desde 1985.

Retrospecto do Bahia contra os quatro próximos adversários (apenas Série A):

vs Palmeiras: 9 vitórias, 14 empates e 22 derrotas

vs América-MG: 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas

vs Chapecoense: 1 vitória, 4 empates e 3 derrotas

vs Juventude: 1 vitória, 3 empates e 4 derrotas





