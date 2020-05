Ladrão é preso após arrombar e roubar loja na Pituba

Um homem foi preso nesta terça-feira (12) após arrombar um loja na avenida Manoel Dias da Silva, na Pituba, e roubar produtos. O crime aconteceu nesta madrugada, por volta de 1h30.

De acordo com a Polícia Militar, testemunhas relataram que pelo menos três homens participaram da ação. Na ação, a fachada de vidro do estabelecimento, que comercializa embalagens e itens de festa, ficou completamente destruída.

Horas depois do crime, já no final da manhã, policiais militares da 13ª Companhia Independente de PM (CIPM/Pituba) prenderam um dos criminosos e recuperaram os objetos roubados da loja Esquina Embalagens e Variedades.

Por meio de nota, a PM informou que o ladrão foi encontrado após uma denúncia que ele estaria escondido no Largo da Mariquita, no Rio Vermelho. Uma guarnição do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) foi enviada ao local e prendeu o homem.

Após a voz de prisão, o criminoso foi conduzido para a Central de Flagrantes, juntamente com a proprietária da loja, que deu queixa.