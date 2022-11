Lanchonete temática vai gerar 150 empregos na Bahia; Feira tem vagas abertas

Após se consolidar em Salvador, a rede de lanchonetes temáticas Mundo Animal vai colocar a Bahia mais uma vez na sua rota de expansão. Isto porque, depois de inaugurar no final de outubro uma nova unidade no Litoral Norte, em Lauro de Freitas, a marca já está contando os dias para a abertura de outro restaurante, dessa vez, em Feira de Santana. Com o início da operação previsto para o próximo dia 24, a loja no município representa um investimento de R$ 1,7 milhões e está com 40 vagas abertas em áreas como recepcionista, operador de caixa, auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha, auxiliar de copa, recreacionista, chapista e atendente de lanchonete.

“Nenhuma das funções exige experiência, o único requisito é que o candidato seja proativo e tenha muita atitude. Muitas vezes, a Mundo Animal é a primeira experiência de trabalho de grande parte dos colaboradores. A nossa chegada em Lauro de Freitas gerou mais de 30 postos de trabalho diretos”, explica o diretor de Operação e Expansão da M&A Franchising, Jackson Oliveira.

A M&A é a holding franqueadora da marca Mundo Animal, que também é responsável pelo processo seletivo. Para as vagas disponíveis na unidade de Feira de Santana, os interessados deverão enviar o currículo para o e-mail rhmundoanimalfeira@gmail.com.

“O processo de seleção é feito pela equipe de implantação da M&A Franchising, composta por consultores de campo que selecionam os currículos. As etapas são bem simples: após a avaliação do currículo, as entrevistas são agendadas. Nesta entrevista são avaliadas as habilidades e potencialidades do candidato e disponibilidade para assumir o posto de trabalho”, complementa o diretor.



Lanchonete queridinha entre as crianças, a abertura de novas unidades da Mundo Animal no estado não é por um acaso. Em pouco mais de um ano, o primeiro restaurante instalado na capital, em Pituaçu, alcançou um faturamento de mais de R$ 6 milhões.

“A lanchonete de Salvador é um sucesso. Hoje temos cerca de 40 colaboradores diretos, além de movimentarmos a economia utilizando fornecedores de insumos locais. Foi uma unidade que inauguramos em plena pandemia em fevereiro de 2021 e contou com investimento de R$ 1,3 milhão. As filas são constantes, o que reforça o desejo em conhecer a marca e viver essa experiência inspirada na selva”.

O crescimento da presença da marca não para por aí. Até 2023, Juazeiro e Vitória da Conquista vão ganhar operações da lanchonete, o que deve totalizar até o início do ano que vem, 150 novos postos de trabalho somando os quatro novos restaurantes.

“O povo baiano é extremamente acolhedor e acreditamos que a expansão, não só na Bahia, mas em todo o Nordeste, será muito forte no ano de 2023. Embora a marca tenha atrativos para o público infantil, como o espaço kids, por exemplo, o nosso foco é atrair famílias”.

Em todas as lanchonetes do Mundo Animal, além do Espaço Kids, a estrutura conta ainda com uma lojinha de produtos personalizados, como almofadas, copos, camisetas e pelúcias. “Apostamos também um pocket show autoral com o mascote Leonel, reinventamos o nosso cardápio e criamos desenhos animados para fortalecer ainda mais a conexão dos clientes com nossos personagens em todas as nossas lojas”, ressalta Oliveira.

Em 2022, mais 40 unidades deverão ser inauguradas e até 2023, a franquia deve chegar a 110 unidades em funcionamento. “No próximo ano, já temos 68 unidades contratadas, aonde chegaremos em 23 estados do Brasil. Com inaugurações previstas no Amazonas, Pará, Roraima, Tocantins, Piauí, Distrito Federal, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Sergipe, fora mais duas unidades na Bahia”.

Diferencial

Para o sócio-fundador da empresa especializada no mercado de franquias Y Consultoria, Eduardo Santinoni, sempre vai ter espaço na Bahia para a atração de operações nesse segmento. “O estado está entre os 10 maiores do país e conquista, sobretudo, pelas experiências que proporciona e com boa comida. É um mercado amplo e com um PIB (Produto Interno Bruto) muito relevante”, analisa.

Santinoni ressalta que a oferta de experiências tanto para as crianças, quanto para a família é mesmo o fator determinante para fazer esse cliente querer voltar. “Quanto mais interatividade que conseguir entregar, mais essa operação ganha força na região onde está. E acho que marcas proporcionam uma experiência – além, claro, da boa comida e do bom serviço - naturalmente ganham mais vida diante do mercado tão competitivo. Quem consegue alcançar esse nível que já era importante no passado, vai se tornar cada vez mais relevante no setor em que atua”.