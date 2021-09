LATAM amplia presença na Bahia com 20 voos a mais por semana em setembro

Em setembro, a Latam Brasil vai voar ainda mais para a Bahia em comparação com agosto. Neste mês, a companhia vai inaugurar a rota São Paulo/Congonhas-Comandatuba (com 2 voos semanais) e está ampliando as rotas Salvador-Rio de Janeiro/Santos Dumont (de 10 para 14 voos semanais), Salvador-Congonhas/São Paulo (de 25 para 29 voos semanais), Salvador-Guarulhos/São Paulo (de 34 para 43 voos semanais), Ilhéus-São Paulo/Congonhas (de 5 para 8 voos semanais) e Porto Seguro-São Paulo/Guarulhos (de 20 para 21 voos semanais).

Otimismo no setor

A empresa recebeu com otimismo os resultados operacionais de julho de 2021 divulgados na terça-feira (31) pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Embora demonstrem queda da demanda doméstica e internacional no Brasil em comparação com 2019 - período anterior à pandemia de covid-19 -, eles comprovam uma nítida evolução do último trimestre mediante o avanço da vacinação no país. A Latam passou de 700 mil passageiros e 28% de participação de mercado doméstico brasileiro em abril para quase 2 milhões de passageiros e mais de 33% de participação de mercado agora em julho. E as suas aeronaves estão decolando mais cheias – passou de 72% de ocupação dos voos em abril para 82% no levantamento de julho.

“Os dados mostraram também que temos mais competição na aviação brasileira e o passageiro brasileiro é quem mais se beneficia de um mercado disputado, principalmente no que diz respeito ao preço. A Latam continua com uma média de preços entre as mais baixas do Brasil e otimista com essa recuperação consistente das viagens no País e para o exterior”, afirma Diogo Elias, diretor de Vendas e Marketing da Latam Brasil.

Segundo Diogo, até mesmo o mercado internacional começou a dar sinais mais consistentes de retomada com a diminuição das restrições para brasileiros totalmente vacinados em alguns países. Tanto que a companhia voltará a voar para Barcelona em novembro e vai ampliar em outubro as suas operações já restabelecidas para Madri e Paris.

E no mercado doméstico no Brasil, a Latam vai encerrar o ano com cinco novos destinos: Comandatuba, Jericoacoara, Juazeiro do Norte, Vitória da Conquista e Petrolina. “Fecharemos 2021 com mais destinos no Brasil do que antes da pandemia, e com a retomada de praticamente 100% da nossa capacidade de oferta”, completa Diogo.