LATAM lança promoção de passagens com destinos nacionais e internacionais

A Latam tem retomado os seus voos no Brasil e para o exterior a partir da diminuição das restrições de diversos países e ao avanço do processo de vacinação contra a Covid-19. A companhia resolveu participar da Semana do Brasil (campanha de varejo nacional promovido pelo Governo Federal) com promoções para voos no Brasil e internacionais - especialmente para países abertos aos brasileiros.



As ofertas já estão disponíveis em latam.com e valem para voos nacionais programados para outubro e novembro, e internacionais para novembro e dezembro deste ano. Até 7 de setembro, a LATAM oferecerá passagens nacionais a partir de R$ 106* (preço por trecho e com taxas inclusas), enquanto as ofertas internacionais estarão disponíveis a partir de R$ 2.526* (preço de ida e volta, com taxas inclusas), para destinos europeus abertos aos viajantes brasileiros.



Em meio a retomada de seus voos, a LATAM continua reforçando as medidas de segurança e higiene em toda a sua operação e seguindo os protocolos da Organização Mundial da Saúde (OMS) e das autoridades sanitárias dos países onde atua. Em todos os voos é obrigatório o uso de máscara durante toda a viagem (confira aqui as máscaras permitidas).



No Brasil

Simulações de compras para voos nacionais

Os passageiros poderão aproveitar ofertas nacionais, inclusive para novos destinos recentemente anunciados pela LATAM, como Juazeiro do Norte (CE), por exemplo. Para viagens nacionais, durante a Semana do Brasil, é possível encontrar ofertas como São Paulo/Guarulhos-Ribeirão Preto a partir de R$ 105,42* (preço por trecho e com taxas inclusas) ou São Paulo/Congonhas-Londrina a partir de R$ 105,96* (preço por trecho e com taxas inclusas).

Internacional

Simulações de voos internacionais

Com a reabertura de diversas fronteiras entre o Brasil e os destinos internacionais, a LATAM Brasil tem retomado a operação para 13 destinos e ampliado a frequência de voos semanais, de acordo com o avanço da pandemia e das restrições de viagens. Os viajantes brasileiros já podem usufruir de destinos europeus, como: Portugal, Espanha, França, Alemanha, Uruguai, México e Colômbia.



Para a Semana do Brasil, entre os destinos com ofertas, há boas promoções para Barcelona, partindo de São Paulo-Guarulhos, a partir de R$ 2.525,68* (preço de ida e volta, com taxas inclusas).



A LATAM Brasil orienta que os passageiros consultem as regras dos países, inclusive daqueles abertos a brasileiros vacinados, em Requisitos para Viajar. Outra importante fonte de informação ao viajante é a central de informações da IATA (International Air Transport Association).



*Válidos para voos operados pela LATAM Airlines Brasil (LATAM), em classes econômica e premium business, sujeitos a disponibilidade de assentos, e às regras e restrições específicas no perfil de cada tarifa. As ofertas são válidas para bilhetes emitidos entre as 12h do dia 03/09/2021 e as 23h59 do dia 07/09/2021.



