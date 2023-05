Latam programa mais de 370 voos extras na Bahia para o mês de julho

A Latam programou 376 voos extras com origem ou destino nos aeroportos de Salvador, Ilhéus, Porto Seguro e Vitória da Conquista, entre 1º e 31 de julho na comparação com a operação regular de junho de 2023. A previsão é transportar 305 mil passageiros em mais de 2 mil pousos e decolagens da companhia com origem ou destino na Bahia durante o período das férias escolares.

Na alta temporada de julho deste ano, a companhia vai operar voos diretos entre Salvador e outros cinco aeroportos: São Paulo/Guarulhos (45 voos semanais), São Paulo/Congonhas (42 voos semanais), Brasília (21 voos semanais), Rio de Janeiro/Santos Dumont (14 voos semanais) e Fortaleza (12 voos semanais).

Já em Ilhéus irá operar voos de/para outros dois aeroportos: São Paulo/Guarulhos (2 voos diários) e São Paulo/Congonhas (1 voo diário). A partir de Porto Seguro, serão operados voos diretos de/para outros quatro aeroportos: São Paulo/Guarulhos (35 voos semanais), São Paulo/Congonhas (12 voos semanais), Rio de Janeiro/Santos Dumont (1 voo diário) e Brasília (1 voo diário). Para Vitória da Conquista serão operados dois voos diários a partir de São Paulo/Guarulhos.