Lázaro Ramos lança nesta quarta (26) seu diário sobre Medida Provisória

A primeira experiência do ator baiano Lázaro Ramos na direção de um longa-metragem de ficção deu origem ao livro Diário do Diretor (Editora Cobogó), que será lançado em Salvador nesta quarta-feira (26) , às 19h30, no Sebo Galáxias (Cine Metha Glauber Rocha, na Praça Castro Alves). Lázaro vai participar de sessão de autógrafos e bate-papo com os leitores.

No diário, o diretor narra os bastidores do filme Medida Provisória, que teve roteiro baseado na peça de teatro Namíbia, Não!, texto de Aldri Anunciação que foi encenado em Salvador e em diversas cidades brasileiras, com direção de Lázaro. No filme, passado num Brasil distópico, a população negra é obrigada, por determinação do governo, a retornar para o continente africano.

No diário, Lázaro revela os desafios, escolhas criativas e descobertas, além de seu envolvimento com o projeto desde que conheceu a peça. “Entendemos logo que ali havia uma ideia muito original e que trazia debates importantes, principalmente no momento histórico que estávamos vivendo, momento em que a população negra no Brasil estava discutindo intensamente o seu espaço de formação de identidade, direitos e deveres”, escreve no livro.

Lázaro descreve ainda a experiência de reunir, como protagonistas, 26 negras e negros. “Nós nos juntamos na sala e oferecemos personagens a cada um deles: advogada, cristão, candomblecista, adolescente, bombeiro, youtuber, vendedor ambulante... Assim fomos construindo um ambiente onde havia diversidade. A proposta era fazer um laboratório criativo de um dia com esses atores, imaginando o que aconteceria se a medida provisória fosse realmente decretada e se esse neoquilombo de fato existisse. Como cada personagem se comportaria nesse ambiente, nesse esconderijo?”.

Os neoquilombos a que ele se refere são os "bunkers" onde, no filme, os negros se reúnem para se defender da perseguição que sofrem. O livro um inclui QR Code para a visualização de 300 imagens do making of do filme Medida provisória.

Em entrevista ao programa Roda Viva, Lázaro disse que gravava, em voz, suas dúvidas sobre o filme, desde a pré-produção até a filmagem. Ele revelou, no entanto, que não tinha a pretensão de transformar a gravação em um registro escrito nem de tornar o conteúdo público, mas mudou de ideia quando o material foi transcrito.

"Percebi que era um material importante de ser compartilhado porque tive oportunidade de contar uma história inédita na cinematografia brasileira. E resolvi compartilhar não os acertos, mas as dúvidas".

Ele ressaltou ainda que era importante, como criador negro, falar de sua experiência.

Pouco antes do lançamento do livro, o Cine Metha Glauber Rocha vai promover uma exibição especial do filme Medida Provisória, às 17h, com ingressos a R$ 4 e com a presença do diretor.

Serviço

Título: Medida provisória: Diário do diretor

Autor: Lázaro Ramos

Preço: R$ 46 | 104 págs.

Editora: Cobogó

Lançamento: Quarta-feira, 26, 19h30, no Sebo Galáxias (Cine Metha Glauber Rocha)

Sessão especial do filme Medida Provisória: 17h, no Cine Metha Glauber Rocha, com ingressos a R$ 4