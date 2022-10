Lázaro Ramos vem a Salvador para iniciar gravações do filme “Ó Paí Ó 2”

Lázaro Ramos está em Salvador, mas dessa vez o baiano não retornou à sua terra natal a lazer, como costuma vir. O ator e diretor baiano está na cidade para gravar o filme “Ó Paí Ó 2” na companhia de um grande elenco, que inclui artistas do Bando de Teatro Olodum.

Um dos maiores sucessos do cinema nacional, o longa-metragem começou a ser gravado nesta quinta-feira (6) em locações no Centro Histórico.

“Cheguei, Salvador! Cheguei, ‘Ó paí Ó’. Primeiro dia desse reencontro mais que especial”, comentou em uma postagem em seu perfil no Instagram. “Reencontro com meus irmãos e irmãs. Reencontro com esta história e esses personagens. Estar aqui no nordeste, com meu bando de teatro Olodum, com certeza é vitamina. Sigamos firmes”, acrescentou.

O roteiro de "Ó Paí Ó 2" é assinado pelos escritores Monique Gardenberg, Elisio Lopes Jr. e Daniel Arcadis.

