Leilão da Polícia Federal terá Corolla com lance inicial de R$ 11 mil

A Polícia Federal vai leiloar mais de 60 veículos que eram usados como oficiais da superintendência. O leilão está marcado para o próximo dia 8 de março.

Entre os lotes disponíveis, há veículos oficiais do patrimônio da Polícia Federal disponibilizados para venda em leilão, como Toyota Corolla, com lance inicial de R$ 11.400; caminhonetes Nissan Frontier e Mitsubishi L200, a partir de R$ 14.500, além de opções de Ford Focus, Astra e outros.

Os interessados devem se cadastrar no site do leiloeiro, com 48 horas de antecedência, no mínimo. A visitação pública dos lotes ocorrerá durante os dias 6 e 7 de março, das 9h às 17h, na Avenida Engenheiro Oscar Pontes, 339 - Água de Meninos, Salvador, mediante agendamento prévio com o escritório do Leiloeiro. Também é possível verificar os lotes no site.

A equipe do leiloeiro está disponível pelo 0800 278 7431, por ligação ou WhatsApp, e também pelo e-mail: leiloes@dgleiloes.com.br, para auxiliar com o cadastro e tirar dúvidas.